تشكيل الجزائر – 9 تبديلات من جمال بلماضي أمام تنزانيا

أجرى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تسعة تبديلات على تشكيل المحاربين أمام تنزانيا.

ويلتقي منتخب الجزائر بمنافسه تنزانيا في ملعب السلام اليوم الاثنين في إطار الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الثالثة.

وضمن منتخب الجزائر تصدره للمجموعة الثالثة حتى حال هزيمته ضد تنزانيا بعدما جمع ست نقاط وتفوق على منافسه المباشر منتخب السنغال.

وشهد تشكيل المباراة استمرار رايس إمبولحي وإسماعيل بن ناصر فقط من اللاعبين الذين خاضوا لقاء السنغال.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس إمبولحي

في الدفاع: مهدي زفان- رفيق حليش- مهدي جيان تاهرات- محمد فارس

في الوسط: مهدي عبيد- هشام بودادي- آدم أوناس- إسماعيل بن ناصر

في الهجوم: إسلام سليماني- أندي ديلورت

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