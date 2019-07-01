أفيال كوت ديفوار تدهس ناميبيا

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، بفوزه 3-1 على ناميبيا في استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ماكس جراديل، وجيوفري سيري دي، وويلفريد زاها، وماكسويل كورنيه تقاسموا أهداف كوت ديفوار، فيما سجّل جوسلين كاماتوكا هدف ناميبيا الوحيد في البطولة.

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 6 نقاط، ويظل رصيد ناميبيا صفريًا.

كوت ديفوار تتأهل عن المجموعة في المركز الثاني خلف المغرب المتصدر صاحب الـ7 نقاط، فيما تودّع ناميبيا البطولة باحتلالها المركز الرابع.

لتكون كوت ديفوار على موعد مع مواجهة متصدر المجموعة الخامسة في الدور المقبل على استاد السويس يوم 8 يوليو، وهي المجموعة التي تضم: مالي، أنجولا، تونس، موريتانيا.















سجل المنتخب الناميبي في كأس الأمم الإفريقية ظل خاليا من الانتصارات، إذ لعبت 9 مباريات تاريخيا، ولم تفز ولا مرة.

تشكيل كوت ديفوار شهد عدة تعديلات بعد الهزيمة أمام المغرب في الجولة الماضية، فدفع المدرب إبراهيم كامارا بـ ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الخطير.

ناميبيا من جانبها لعبت المباراة بهدف الانتصار والتشبث بالتأهل ضمن المنتخبات صاحبة المركز الثالث، فهددت مرمى كوت ديفوار منذ الدقيقة 23 بواسطة بيتر شالوليلي الذي أهدر انفرادا لبلاده أمام تألق جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار.

اسم آخر بدأ للمرة الأولى في تشكيلة كوت ديفوار، هو المخضرم ويلفريد بوني، الذي فشل في استغلال تقدُم خاطئ لحارس ناميبيا، وأهدر فرصة التقدم في الدقيقة 34.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 40، عندما تلقى ماكس جراديل جناح كوت ديفوار تمريرة طولية خلف الدفاع الناميبي، ليطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك المنافس، وأعلنت عن تقدُم الأفيال قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني تعقّدت المباراة على ناميبيا، عندما أطلق سيري دي قائد كوت ديفوار تسديدة بعيدة المدى، اصطدمت بالدفاع وغيّرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 55.

قبل أن تعود المباراة للاشتعال في الدقيقة 71، بتمريرة خاطئة من جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، لتصل إلى كاماتوكا لاعب ناميبيا، والأخير تلاعب بـ كانون مدافع كوت ديفوار وتقدّم نحو المرمى، مسجلا هدف بلاده الوحيد في البطولة الحالية.

بوني من جانبه واصل الإهدار وفوّت فرصة قتل المباراة في الدقيقة 82 عندما أضاع كرة في مواجهة المرمى.

لكنه أعطى تمريرة حاسمة لـ زاها في الهدف الثالث الذي سجله نجم كريستال بالاس بالدقيقة 84.

أما بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي، فدخل بديلا في صفوف ناميبيا بالدقيقة 83، واحتاج إلى 4 دقائق لتهديد مرمى كوت ديفوار دون نجاح بعد أن تصدى جبوهو لتسديدته.

النتيجة اتسعت بهدف رابع لـ كوت ديفوار، سجّله البديل ماكسويل كورنيه في الدقيقة الأخيرة.

الأفيال إلى الأدوار الإقصائية

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