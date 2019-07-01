إسكوبار جديد؟ لاعب كولومبيا يتلقى تهديدات بعد توديع كوبا أمريكا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 19:23

كتب : FilGoal

ويليام تيسيو - كولومبيا

6 طلقات في جسده كانت عقاب أندريس إسكوبار على تسجيله هدف عكسي في شباك بلاده كولومبيا بكأس العالم 1994، حادثة تُطرح مجددا في أرض القهوة بعد ربع قرن.

قبل يومين، تعرضت كولومبيا للإقصاء من ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، والجاني في نظر الجماهير كان ويليام تيسيو الذي أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة أمام تشيلي.

من بين 10 ركلات تقاسم لاعبو الفريقين تسديدها، كان تيسيو الوحيد الذي أهدر، وتسبب في وداع كولومبيا للقب كانت مرشحة للظفر به، تماما كما تسبب إسكوبار في خروج كولومبيا من مونديال رشحهم بيليه للظفر به.

أخبار متعلقة

مؤتمر مدرب أنجولا: مستعدون للفوز على مالي.. ولاعب الفريق: لست منبهرا بمنافسنا تقارير تونسية: عرض خرافي من العربي القطري لضم البلايلي.. وبونجاح قد يُحول وجهة زميله تقرير: بينيتيث يقترب من التدريب في الدوري الصيني لتدعيم الهجوم.. سكاي: أرسنال يعرض 40 مليون إسترليني لضم زاها

وفقا لتصريحات والد ويليام تيسيو عبر إذاعة Caracol THE VBar، فقد تلقى نجله وابلا من التهديدات بعد إهداره ركلة الجزاء أمام تشيلي.

وقال: "مع هذه التهديدات، ليس لدينا خيار سوى الصلاة. علينا أن نعرف أن هذه كرة قدم، وتقبل الفوز أو الهزيمة".

أما دانييلا ميخيا زوجة اللاعب، فنشرت إحدى رسائل التهديد التي تلقتها عبر حسابها على إنستجرام، والتي تمنى فيها أحد الأشخاص أن يلقى تيسيو مصير إسكوبار.

من جانبه، صرّح تيسيو لصحيفة "البايس" فور عودته إلى بلاده عند سؤاله عن صحة التهديدات: "نعم هذا حقيقي، زوجتي كتبت عن الأمر ونشرت التهديدات. أنا بدوري تلقيت تهديدات لكني لم أنشر أي منها، الرب معنا".

أما والده، فكشف حقيقة جديدة، عن تقاعس بعض زملائه الذين يفوقونه خبرة في تسديد ركلات الجزاء، عن التسديد أمام تشيلي.

وصرّح الوالد: "نجلي يتعرض لكل ذلك لأنه امتلك الجرأة لتسديد الركلة الخامسة، لقد تحمّل المسؤولية في وقت اختفى فيه الجميع".

تيسيو (29 عاما) يلعب في ليون المكسيكي، وخاض مباراته الدولية التاسعة أمام تشيلي، لكنها لم تكن أفضل ذكرياته على الأرجح.

طالع أيضا:

ميكائيل بوتيه.. سوء الحظ لن يستمر طويلا ومكافأة لا تنسى

مواقف أبكت نجوم الكرة المصرية داخل الملعب

متى يُحسم الزمالك مصير مصطفى محمد

منتخب مصر: انظروا إلى تونس "هل يضربون الفريق بالنار في ميدان عام"

هاني رمزي يتحدث عن اختلاف مستوى صلاح المهاجم بين ليفربول ومصر

المنتخب يكشف إصابة كوكا

كولومبيا كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. اليوم الأخير في مجموعات إفريقيا وسوبر كلاسيكو ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – ذكرى سيئة على أرض مصر.. وأخرى جنونية من 8 أهداف 2 ساعة | مصر 2019
جوارديولا عن عودة ليفربول التاريخية ضد برشلونة: هناك شيء في أنفيلد لن تجده في العالم 2 ساعة | أوروبا
من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 2 ساعة | مصر 2019
مدرب كينيا: لم أقلل من منتخب السنغال بتصريحاتي قبل المباراة 2 ساعة | مصر 2019
سيسيه: لم أرد أن يسدد ماني ركلة الجزاء الثانية 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك