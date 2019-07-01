مؤتمر مدرب أنجولا: مستعدون للفوز على مالي.. ولاعب الفريق: لست منبهرا بمنافسنا

قال سيرجان فاسيلفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا إن فريقه مستعد لمواجهة مالي غدا الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية من أجل الفوز وحجز مقعده في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث المدير الفني لأنجولا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين قائلا: "منتخب مالي رائع ولديه العديد من اللاعبين المميزين في كل المراكز".

وأضاف "نلعب من أجل الفوز رغم إدراكي بمدى صعوبة اللقاء وسنلعب بشكل متوازن دفاعا وهجوما بدون أي ضغط لتحقيق نتيجة إيجابية".

أما ماتيوس جالياتو لاعب أنجولا قال: "لست منبهرا بمستوى لاعبي المنتخب وسنظهر مدى قوتنا أمامهم غدا".

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط أما أنجولا فتحتل المركز الثالث بنقطتين.

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