تقارير تونسية: عرض خرافي من العربي القطري لضم البلايلي.. وبونجاح قد يُحول وجهة زميله

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 19:04

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي - بغداد بونجاح - رامي بن سبعيني - الجزائر - السنغال

زعمت صحيفة الصريح التونسية بتقديم فريق العربي القطري عرضا خرافيا لـ الترجي التونسي من أجل الظفر بخدمات يوسف البلايلي.

وكشف التقرير التونسي "العربي القطري عرض مبلغ 5 مليون دولار على الترجي لضم يوسف البلايلي".

ما موقف الترجي التونسي؟

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إدارة الترجي التونسي طلبت مهلة للتفكير قبل الرد على فريق القطري، وخصوصا مع دخول نادي السد القطري في مفاوضات أيضا لضم يوسف البلايلي، وفقا للتقرير التونسي.

إذاعة شمس أف أم التونسية بدورها أشارت إلى "السد القطري دخل في مفاوضات قوية من أجل التعاقد مع يوسف البلايلي".

وأشارت الإذاعة إلى "تحرك السد القطري جاء بناءً على طلب بغداد بونجاح مهاجم السد وزميله في المنتخب الجزائري".

بغداد بونجاح تربطه علاقة صداقة قوية مع يوسف البلايلي، وهو ما قد يجعل الأخير يختار السد القطري.

يوسف البلايلي جناح الترجي التونسي يرتبط بعقد مع الفريق التونسي حتى 2020 واقترب بشدة من الرحيل من صفوف الفريق التونسي.

الجزائري صاحب الـ 27 عاما يقدم أداءً جيدا للغاية في أمم إفريقيا 2019 في مصر وسجل هدف انتصار منتخب بلاده على حساب السنغال.

وشارك البلايلي الموسم الماضي مع الترجي في 28 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10.

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