تقرير: بينيتيث يقترب من التدريب في الدوري الصيني

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 18:53

كتب : محمد يسري

رافا بينيتيث

اقترب رافائيل بينيتيث المدرب الإسباني من تدريب فريق داليان أربين الصيني وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي.

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وأوضحت الشبكة الإنجليزية إن الإعلان الرسمي عن تولي بينيتيث تدريب داليان أربين غدا.

وكان بينيتيث قد رحل عن تدريب نيوكاسل منذ أيام بعدما تولي تدريب الفريق لمدة 3 مواسم ونجح في قيادة الفريق للعودة للدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

بينيتيث رحل عن تدريب نيوكاسل لرغبته في زيادة راتبه، حيث يحصل على 6 ملايين جنيه استرليني في الموسم، وكان يريد مضاعفة الرقم وهو ما تم رفضه من قبل إدارة الفريق الإنجليزي، بحسب ما نشرته سكاي سبورتس.

ويحتل داليان أربين المركز العاشر في الدوري الصيني برصيد 17 نقطة بعد مرور 15 جولة.

وسبق لبينيتيث تدريب فالنسيا وليفربول وإنتر وتشيلسي ونابولي وريال مدريد.

بدأ المدرب الإسباني رحلته مع التدريب مع فرق الناشئين في ريال مدريد.

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