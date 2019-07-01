مؤتمر مدرب مالي: لدينا جيل مميز يستطيع كتابة التاريخ.. نريد الصدارة ضد أنجولا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 18:41

كتب : ياسر الشريف

مالي - موريتانيا

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي إن فريقه لديه جيل مميز من اللاعبين يستطيع كتابة تاريخا مميزا له خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث مجاسوبا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "لدينا العديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون كتابة تاريخا رائعا لنا".

وأكمل "المواجهات السابقة ضد أنجولا لا تعني أي شيء فنحن نريد الفوز وتصدر المجموعة".

أما عبد الله ديابي لاعب المنتخب المالي فقال: "لدينا أربع نقاط ولن نكتفي بذلك نريد الفوز على أنجولا وتصدر المجموعة".

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط أما أنجولا فتحتل المركز الثالث بنقطتين.

ويلتقي منتخب مالي بمنافسه أنجولا غدا الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية.

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