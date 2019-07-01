صفقات كونتي مستمرة.. إنتر يضم جناح هيرتا برلين

بدأ الاستعداد للموسم الجديد في إنتر ميلان بقوة مع فتح سوق الانتقالات بشكل رسمي إذ أعلن الفريق الإيطالي رسميا ضم فلانتينو لازارو جناح هيرتا برلين.

وأتم إنتر تعاقده مع لازارو الذي يشغل الجناح الأيمن ووقع على عقد يمتد حتى عام 2023.

سعر الصفقة لم يُعلن بشكل رسمي إلا أن التقارير الواردة من إيطاليا تشير إلى أنها تمت مقابل 22 مليون يورو.

وشارك الجناح النمساوي صاحب الـ23 عاما في 34 مباراة في الموسم الماضي مع هيرتا برلين في كل المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 7.

الإعلان عن صفقة لازارو يأتي بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع دييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وتعد الصفقة هي الرابعة التي يضمها إنتر في الصيف الحالي بعد التعاقد مع إدي سالسيدو (17 عاما) من جنوى وجابريال برازاو (18 عاما) من بارما، كما ضم الفريق ماتيو بوليتانو بشكل نهائي من ساسولو بعدما لعب مع الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

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