إدارة الاتحاد السكندري تعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لـ طلعت يوسف

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 18:11

كتب : هاني العوضي

الأهلي - المقاصة - طلعت يوسف

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الجهاز الفني والإداري الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد لموسم 2019-2020 وكذلك سيتولى منصب رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم.

عبد الجليل إمام سيتولى مسؤولية مدير الكرة، والثنائي منير عقيلة ومحمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

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أحمد عبد اللطيف هو مخطط الأحمال، وهاني أحمد مدرب إلى جانب تواجد مجدي بهلول مدرب حراس مرمى وعمرو الأشلم طبيب الفريق ومحمد عبد الفتاح إخصائي تأهيل.

منصب المدير الإداري سيكون من نصيب سمير محجوب، إلى جانب أحمد متولي في منصب الإداري

و سوف يتم التعاقد مع أحدى الشركات الكبرى لتتولى مهام تحليل أداء لاعبى الفريق طوال الموسم.

ومن المقرر أن يجتمع الفريق الأول للاتحاد السكندري يوم 13 يوليو الجاري، للدخول في معسكر لمدة ثلاثة أسابيع بداية من يوم 20 يوليو إلى العاشر من شهر أغسطس المقبل.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لاستئناف مباريات كأس مصر والمقرر إقامته في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

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