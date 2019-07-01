رئيس الزمالك يعرض عقد كهربا ويوجه 3 رسائل نارية لـ اللاعب

عرض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقد محمود عبد المنعم "كهربا" خلال ظهوره في فيديو تسجيلي، ليؤكد اعتماد العقد في اتحاد الكرة.

وقال رئيس الزمالك أثناء عرضه لعقد كهربا: "هذا هو العقد المعتمد والموثق لدى اتحاد الكرة".

وأضاف "كهربا يتبقى له 3 سنوات مع الزمالك. والعقد موثق واللاعب موقع وكل شيء مُعتمد".

ووجه رئيس الزمالك رسائل نارية لـ كهربا، قائلا: "ما تفعله لن يهز الزمالك نهائيا. أنت لاعب في الزمالك وستبقى كذلك لمدة 3 سنوات أخرى".

وواصل "أنت طماع وحصدت من خلف الزمالك 150 مليون جنيه. إذا كنت ترى بأن عقدك ليس موثقا فكيف تحصل على الأموال بهذا العقد؟".

وتابع "وقعنا عليك عقوبات وسنواصل توقيع عقوبات وغرامات مع استمرارك فيما تفعله".

وأكمل حديثه قائلا: "أبلغت رئيس اتحاد الكرة بما تفعله ومصيرك سيكون مثل الكثيرين مما انتهوا تماما".

ويرى رئيس الزمالك "الزمالك هو من صنع اسم كهربا ولم يكن معروفا في إنبي. أحمد رفعت أفضل من كهربا 100 مرة، وأصبح كذلك بفضل الزمالك".

خالد جلال المدير الفني لـ الزمالك أعلن قائمة فريقه لمعسكر قبرص الإعدادي، الذي يبدأ يوم الاثنين استعدادا للموسم الجديد، قائمة لم تشهد تواجد كهربا.

وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين. (طالع التفاصيل)

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتزعم بتوقيع كهربا على عقود انضمامه إلى الأهلي، وهو ما نفاه مصدر من داخل النادي الأحمر. ( اقرأ التفاصيل )

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شدد في وقت سابق على عدم وصوله ناديه أي عروض رسمية لضم كهربا أو فرجاني ساسي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015-16.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة من هنا

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