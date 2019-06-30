مدغشقر = كرة القدم

"بالطبع يعرف الكثيرون مدغشقر عبر فيلم الأطفال، على الرغم من أن أغلب الحيوانات التي ظهرت في الفيلم لا تتواجد في مدغشقر، ليس لدينا حميرا وحشية أو أسودا".

"كانت فرصة جيدة حتى يتعرف الناس على مدغشقر، ولكن من المحزن أن هذا حدث عبر فيلم خيالي، وليس عبر إنجاز حقيقي. نأمل أن يتبدّل ذلك الآن، أنا مؤمن أن الجميع سيعرفون بوجود كرة قدم أيضا في مدغشقر".

هكذا صرّح فانيفا إيما أندرياتسيما قائد منتخب مدغشقر قبل عدة أشهر.. الآن في 30 يونيو 2019 تحققت أمنيته، وصرنا قادرين على تذكُر مدغشقر بصفتها منتخب كرة قدم.. منتخب مميز للغاية.

مدغشقر صنعت المفاجأة، صعقت نيجيريا، صدمت القارة بأكملها، وتأهلت إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

فازت مدغشقر 2-0 على نيجيريا في مباراة الجولة الثالثة، وضمنت صدارة المجموعة الثانية، وبالتالي الاستمرار في استاد الإسكندرية بالمباراة المقبلة.

لالاينا نومينجاناهاري، وكارولوس أندرياماتسينورو، صنعا التاريخ، وسجلا هدفي مدغشقر في شباك نيجيريا.

لترفع مدغشقر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويتجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني بعد أن ضمنت تأهلها سلفا من الجولة الماضية، لكنها خسرت الصدارة.

بينما احتلت غينيا المركز الثالث بـ4 نقاط، وتذيلت بوروندي المجموعة بدون رصيد.

مدغشقر تواجه ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة في دور الـ16 يوم 7 يوليو على استاد الإسكندرية.

بينما تواجه نيجيريا وصيف المجموعة السادسة على استاد الإسكندرية أيضا في نفس اليوم، وهي المجموعة التي تضم: الكاميرون, وغانا، وبنين، وغينيا بيساو.

الفوز هو الأول تاريخيًا لـ مدغشقر على نيجيريا بعد 3 هزائم وتعادل في السابق، كما حافظت مدغشقر على رصيدها خاليا من الهزائم في مشاركتها الأول بالبطولة على الإطلاق.

نيجيريا أجرت 5 تعديلات على تشكيلتها في المباراة الماضية، فظهر صامويل كالو منذ البداية بعد أن أثار الذعر بداية المعسكر بسقوطه مغشيا عليه بسبب الجفاف، كما عاد القائد جون أوبي ميكيل للتشكيلة الأساسية.

أما مدغشقر فاستمرت بطريقة 4-3-3 الاعتيادية، مع بقاء باولن فوافي مهاجم مصر للمقاصة على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

مدغشقر دخلت في المضمون سريعا، وتقدّمت في النتيجة منذ الدقيقة 12 بواسطة لالاينا نومنجاناهاري.

اللاعب الملغاشي صاحب الاسم المعقّد، استغل خطأ دفاعيًا في التمرير بين لاعبي نيجريا، ليختطف الكرة، ويسجل في المرمى النيجيري.

نيجيريا حاولت الرد، فاخترق العائد كالو من الجهة اليمنى، وأطلق تسديدة يسارية مرت بجوار القائم في الدقيقة 19.

مدغشقر من جانبها واصلت الإمتاع في الدقيقة 23، فتبادل كارولوس أندرياماتسينورو مع جيروم مومبري، قبل أن يسدد على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت جانبية.

فرصة التعادل الأبرز لـ نيجيريا جاءت في الدقيقة 31 عندما فشل أحمد موسى في استغلال خطأ دفاعي ملغاشي، فراوغ الحارس قبل أن يبعدها الدفاع من أمامه.

من جانبه أهدر أندرياتسيما قائد مدغشقر وهدافها التاريخي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، بتسديدة يسارية مرت بجوار القائم النيجيري.

في الشوط الثاني، جاءت الطلقة الملغاشية الثانية..

كارولوس أندرياماتسينورو ينفذ ركلة حرة مباشرة لـ مدغشقر، تصطدم بالحائط البشري النيجيري في الدقيقة 54، وتسكن شباك النسور، معلنة عن هدف ثانٍ لبلاده.

جيرنوت روهر مدرب نيجيريا حاول إنقاذ الموقف، فدفع بـ أليكس إيوبي بدلا من ميكيل في تغيير هجومي، لكن لاعب أرسنال فشل في تغيير النتيجة.

لتسقط نيجيريا وتفقد الصدارة، وتحقق مدغشقر التاريخ، وتُغلِق صفحة الفيلم إلى الأبد.

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