استقلال الكونغو الديمقراطية

الأحد، 30 يونيو 2019 - 22:55

كتب : FilGoal

زيمبابوي - الكونغو الديمقراطية

أحيت الكونغو الديمقراطية حظوظها في التأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، بفوزها العريض 4-0 على زيمبابوي.

المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، شهدت انتصارا مهما للكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

جوناثان بولنجي، وسيدريك باكامبو (مرتان)، وبريت أسومبالونجا سجلوا رباعية الكونغو الديمقراطية، التي أطاحت بـ زيمبابوي.

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رصيد الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، فيما تجمّد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

لتفقد زيمبابوي كل حظوظ الصعود، وتنعش الكونغو الديمقراطية حظوظها في التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات صاحبة مركز ثالث بالمجموعات الست، إذ تمتلك 3 نقاط وفارق أهداف 0.

الكونغو الديمقراطية ستترقب نتائج بقية المجموعات في اليومين المقبلين، وإن تمكنت من خطف إحدى بطاقات التأهل، فإنها ستواجه مدغشقر متصدرة المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية في دور الـ16.

فارق الأهداف هو الأكبر في أي مباراة بأمم إفريقيا الحالية، وقد كان ثأريا، إذ فازت زيمبابوي على الكونغو الديمقراطية في كينشاسا خلال التصفيات وأفقدتها الصدارة.

مباراة وصفها الأنسب أنها كانت "سرية" في أقل حضور جماهيري بالبطولة، مع اتجاه الأنظار كاملة لمباراة أوغندا ومصر في نفس التوقيت على استاد القاهرة.

بل كانت احتفالية أيضا، إذ يصادف اليوم 30 يونيو، وهو نفس اسم الملعب الذي أقيمت عليه المباراة، وهو اليوم الذي يوافق أيضا عيد استقلال الكونغو الديمقراطية عن بلجيكا.

الكونغو الديمقراطية دخلت في المضمون سريعا، وافتتحت التسجيل بواسطة جوناثان بولنجي بمتابعة رأسية في مواجهة المرمى.

خاما بيليات نجم زيمبابوي حاول الرد في الدقيقة 21، لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

قبل أن يأتي العقاب من سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 34، بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة إيساما بيكو.

في الشوط الثاني تواصل المد الكونغولي، فأهدر بريت أسومبالونجا انفرادا أمام تألق حارس زيمبابوي.

التعادل كاد أن يُسجَل لـ زيمبابوي بواسطة نياشا موشيكوي الذي كان قريبا من تتويج انطلاقة رائعة لـ بيليات من الجهة اليسرى، وسدد كرة مخادعة بكعب القدم استقرت بين أحضان حارس الكونغو في الدقيقة 57.

باكامبو استشعر الخطر، فانطلق وتحصّل بنفسه على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة من إلفيس تشيبيزيزي حارس مرمى زيمبابوي.

باكامبو انبرى للركلة بنفسه في الدقيقة 66، وأضاف الهدف الثالث لبلاده.

اليوم السيئ لـ تشيبيزيزي تواصل، فتسبب في هدف رابع بشباكه في الدقيقة 78، عندما فشل في التصدي لتسديدة كونغولية، ارتدت لـ بريت أسومبالونجا الذي أودعها الشباك الخالية، مضيفا هدف بلاده الرابع.

يوم سعيد على الشعب الكونغولي، في انتظار أنباء سارة من بقية المجموعات.

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