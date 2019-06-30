بعد موسم انتقالات تاريخي في يناير الماضي بالتعاقد مع 7 لاعبين.. بدأت الآن الخطوات الأولى من الأهلي لإبرام صفقات الصيف.

أسامة جلال النادي : مصر للمقاصة إنبـي الأهلي

البداية من خط الدفاع الذي بدأ الأهلي تحركاته لتدعيمه كأولوية يحتاجها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

FilGoal.com علم أن الأهلي تحرك بالفعل من أجل ضم أسامة جلال مدافع فريق إنبي وقائد منتخب مصر الأوليمبي.

وبعد فترة من المتابعة نال المدافع الشاب إعجاب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتين لاسارتي الذي يرى أن أسامة جلال أو أفضل لاعب لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ووفا لما ورد لـFilGoal.com فإن نادي إنبي وافق على فكرة التفاوض مع الأهلي بشأن بيع مدافع للفريق الأحمر.

النادي البترولي حدد سعر بيع اللاعب للأهلي مقابل 25 مليون جنيه، لكن النادي الأحمر يرى أن إنبي يبالغ في طلباته المالية.

لذلك لا تزال المفاوضات تدور بين الطرفين والتي وصلت لمراحل متقدمة إذا انتهت بالاتفاق بين الأهلي وإنبي سينضم اللاعب للقلعة الحمراء.

دفاع الأهلي

يضم الأهلي حاليا في خط الدفاع كل من محمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد علاء بالإضافة إلى الظهير الأيسر أيمن أشرف الذي يلعب أيضا في مركز قلب الدفاع.

من هو أسامة جلال؟

أسامة جلال من مواليد 17 سبتمر 1997 وبدأ مسيرته مع ناشئي نادي إنبي عام 2016.

وانتقل بعدها لصفوف بتروجيت قبل أن يعود مرة أخرى لنادي إنبي.

وخرج أسامة جلال البالغ من العمر حاليا 21 عاما للإعارة لصفوف مصر للمقاصة في موسم 2017/2018 لكنه لم يشارك كثيرا، وتجددت إعارته في الموسم المنقضي والذي شهد ظهوره بالقميص الفيومي في 12 مباراة.

ويعد أسامة جلال واحدا من الركائز الأساسية للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب الذي جعله قائدا للمنتخب في معظم المباريات.

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