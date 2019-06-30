قرر مجلس إدارة الزمالك تحويل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق إلى التحقيق.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين.

وقال مصدر من داخل إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "قرر النادي تحويل كهربا للتحقيق بسبب انقطاعه عن التدريبات، وفترة الإعداد التي بدأت منذ 15 يوما".

وتابع "سيتم إبلاغ كهربا بالقرار وموعد التحقيق معه خلال الساعات المقبلة".

ثم أضاف "ما فعله كهربا غير مقبول ولا يمكن الانقطاع عن التدريبات، وإذا كان له مطالب خاصة يجب أن يحضر ويبلغها لإدارة الزمالك".

يذكر أن رئيس الزمالك هاجم كهربا من خلال الإذاعة الداخلية للنادي أمس السبت، وقال: "الأهلي يلعب معنا (لعبة مش حلوة)، يريد خطف كهربا".

وشدد "عقد كهربا مستمر 3 سنوات أخرى، الأهلي لا يقدر على أخذ لاعب مني".

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتزعم بتوقيع كهربا على عقود انضمامه إلى الأهلي، وهو ما نفاه مصدر من داخل النادي الأحمر. ( اقرأ التفاصيل )

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شدد في وقت سابق على عدم وصوله ناديه أي عروض رسمية لضم كهربا أو فرجاني ساسي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015-16.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك.

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