وائل جمعة عن أزمة وردة: لأول مرة أرى "رابطة لاعبين" أقوى من المدرب والاتحاد

هاجم وائل جمعة أسطورة الكرة المصرية خافيير أجيري مدرب المنتخب بعد قرار عودة عمرو وردة للمعسكر من جديد.

وقال وائل جمعة: "أجيري سقط من نظري ومن نظر العديد من المتابعين".

وأضاف خلال تواجده كمحلل للقاء مصر وأوغندا "أجيري بلا شخصية نهائيا. موقفه سلبي للغاية في التعامل مع الأزمة ولم يتضح دوره في الأزمة. موقف سلبي جدا جدا".

وواصل "أصبح واضحا أن أجيري يتواجد في مصر لأنه كان متفرغا ودون عمل فقط لا غير".

وتابع "لأول مرة في حياتي وخلال مسيرتي مع كرة القدم، أرى رابطة من اللاعبين أقوى من المدير الفني واتحاد الكرة".

وأوضح "كيف يخرج مدير المنتخب ويقول أننا استبعدنا عمرو وردة، واتحاد الكرة قرر يُعيده؟ لأول مرة يحدث ذلك. أصبح واضحا أن هناك مصدر قوى داخل المنتخب".

واستشهد وائل جمعة بواقعة حسن شحاتة وميدو في المنتخب، قائلا: "وقت واقعة حسن شحاتة وميدو، حاول البعض الحديث مع حسن شحاتة لإعادة ميدو ولكن المدرب رفض تماما وقراره كان واضحا ولم يقدر أي لاعب على الضغط عليه".

وأكمل حديثه قائلا: "نفس الأمر مع هيكتور كوبر مع محاولات البعض لإعادة حسام غالي وباسم مرسي، إلا أن قراره كان واضحا ولم يتغير أبدا".

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

قبل أن ينشر اللاعب فيديو يعتذر فيه عن تصرفاته عبر حسابه على "فيسبوك" فجر يوم الخميس (شاهد الفيديو).

تعرف على القصة الكاملة منذ استبعاد وردة وحتى عودته رسميا:

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