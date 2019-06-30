غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أعلن الزمالك قائمة معسكر قبرص الإعدادي، الذي يبدأ غدا استعدادا للموسم الجديد.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

القائمة شهدت غياب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق في ظل أزمة بينه وبين إدارة النادي.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة الزمالك تحويل كهربا إلى التحقيق.

وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل، شهدت القائمة ظهور 3 ناشئين، هم محمود الشحات مدافع فريق مواليد 1997، ويوسف محمود مدافع فريق 2000، ويوسف حسن لاعب وسط مواليد 1998.

ولم تشهد القائمة ظهور أي من معاري الفريق لأندية الدوري، وغياب لاعبي الفريق الدوليين.

ولكن، عاد مصطفى فتحي لقائمة الفريق المسافرة بعد غياب طويل بسبب إصابة الركبة. (طالع التفاصيل)

وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعة – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات - يوسف محمود - بهاء مجدي - حازم إمام – محمد أحمد "كماتشو"

الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن - محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد

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