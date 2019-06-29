خاص خبر في الجول – مصطفى فتحي جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك

السبت، 29 يونيو 2019 - 22:57

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - حمدي النقاز - الزمالك - الاتحاد

أصبح مصطفى فتحي جناح الزمالك جاهزا للمشاركة في تدريبات الزمالك، بعد إنهائه لبرنامجه التأهيلي.

مصطفى فتحي

النادي : الزمالك

الزمالك

مصطفى فتحي الذي غاب عن الزمالك معظم أوقات الموسم الجاري، أصبح جاهزا حسبما علم FilGoal.com، وتزايدت فرصه بشدة للدخول في قائمة الزمالك لمعسكر قبرص الإعدادي الذي يسافر إليه الزمالك الاثنين المقبل.

وأجرى فتحي جراحة في الركبة بألمانيا، قبل إجراء برنامجه التأهيلي أيضا هناك.

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ويغيب مصطفى فتحي عن المشاركة مع الزمالك منذ إصابته في الركبة في الخامس من شهر يناير من العام الجاري.

وقضى مصطفى فتحي الموسم الماضي معارا لنادي التعاون السعودي، قبل أن يعود لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 8 مباريات بين الدوري والكونفدرالية هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

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