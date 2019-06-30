ثنائية باكامبو تضمن له جائزة رجل مباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي

الأحد، 30 يونيو 2019 - 23:15

كتب : عاطف شادي

سيدريك باكامبو - الكونغو الديمقراطية

فاز سيدريك باكامبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام زيمبابوي.

الكونغو الديمقراطية سحقت زيمبابوي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019، لتحيي آمالها في التأهل إلى الدور المقبل. (طالع التفاصيل)

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باكامبو كان حاضرا بقوة في المباراة، فسجّل هدف الكونغو الديمقراطية الثاني بالدقيقة 34، قبل أن يتحصّل على ركلة جزاء في الشوط الثاني، ترجمها بنجاح في الدقيقة 66 مسجلا هدف بلاده الثالث.

ليرفع باكامبو رصيده إلى 10 أهداف في 21 مباراة دولية مع الكونغو الديمقراطية.

باكامبو الذي يلعب دوليا منذ 2015، شارك في نسخة 2017 دون أن ينجح في التسجيل حينها، لكنه كان حاضرا بقوة أمام زيمبابوي.

مهاجم بكين جوان الصيني، ساهم في رفع رصيد بلاده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، في انتظار نتائج بقية المجموعات لتحديد إمكانية التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة مركز ثالث وبالتالي مواجهة مدغشقر في دور الـ16.

وصرّح باكامبو: "أنا سعيد بهذا الفوز، إنه انتصار مهم لتجديد آمالنا في الصعود إلى دور الـ16".

وأضاف: "هدفنا كان تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

وواصل: "فشلنا في التسجيل أمام مصر وأوغندا، لكننا سجلنا اليوم".

وأتم: "خلقنا الفرص وبذلنا مجهودا كبيرا، سنرفع رؤوسنا بعد الأداء الطيب الذي قدّمناه، أشكر زملاءي، سأحتفل معهم بهذه الجائزة".

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