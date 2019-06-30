إصابة كوكا أمام أوغندا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

تدريب منتخب مصر

غادر أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر خلال الشوط الأول من مباراة أوغندا بعدما تعرض للإصابة في الكاحل.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

أوغندا
مصر

منتخب مصر يلعب ضد أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019 في استاد القاهرة.

وتدخل أحد لاعبي أوغندا بقوة على قدم أحمد حسن كوكا ليسقط على الأرض في الدقيقة 18 قبل أن يخرج ليتلقى العلاج ويعود مرة أخرى لاستكمال المباراة.

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لكنه سقط مرة أخرى ولم يستطع استكمال المباراة ليغادر الملعب في الدقيقة 25 ويشارك بدلا منه مروان محسن.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يلعبها كوكا أساسيا مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

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