خاص مصدر في المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة كوكا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 22:37

كتب : عاطف شادي

أحمد حسن كوكا - مصر - أوغندا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة أمام أوغندا.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

أوغندا
مصر

وأوضح مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر لـFilGoal.com عن تفاصيل إصابة كوكا وهي عبارة عن كدمة قوية في كاحل القدم.

وسيتوجه كوكا عقب اللقاء بصحبة طبيب المنتخب لأحدى المستشفيات لإجراء الفحص الطبي والأشعة للتأكد من الإصابة ومدى قوتها.

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ويلعب منتخب مصر ضد أوغندا في ختام منافسات المجموعة الأولى لأمم إفريقيا 2019.

وتدخل أحد لاعبي أوغندا بقوة على قدم أحمد حسن كوكا ليسقط على الأرض في الدقيقة 18 قبل أن يخرج ليتلقى العلاج ويعود مرة أخرى لاستكمال المباراة.

لكنه سقط مرة أخرى ولم يستطع استكمال المباراة ليغادر الملعب في الدقيقة 25 ويشارك بدلا منه مروان محسن.

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