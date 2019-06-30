هيثم فاروق عن أزمة وردة: أجيري بلا شخصية.. إذا كان جوزيه بدلا منه "لهد المعبد"

الأحد، 30 يونيو 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - مصر - زيمبابوي

تحدث هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر عن أزمة عمرو وردة في المعسكر، مشيرا إلى "ما حدث يثبت بأن خافيير أجيري بلا شخصية".

وقال هيثم فاروق: "الأهم دائما في التجمعات الرياضية قبل البطولات المجمعة، هو الانضباط داخل وخارج الملعب".

وأضاف خلال تواجده كمحلل للقاء مصر وأوغندا "إذا فقدت الالتزام داخل أو خارج الملعب، لن تحقق النجاح أبدا".

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وواصل "بالنسبة لي، ما حدث يُثبت بأن أجيري بلا أي شخصية وبلا أي قرار. هو مدرب جاء لـ مصر ليجمع المال فقط ويرحل".

وتابع "ما حدث يجعلني أتشكك في اختيارات أجيري في القائمة. كيف يُستبعد وردة ثم يعود من جديد؟".

ويرى هيثم فاروق "إذا كان مانويل جوزيه هو مدرب منتخب مصر، لهد المعبد بالكامل. أجيري بلا شخصية نهائيا".

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

قبل أن ينشر اللاعب فيديو يعتذر فيه عن تصرفاته عبر حسابه على "فيسبوك" فجر يوم الخميس (شاهد الفيديو).

تعرف على القصة الكاملة منذ استبعاد وردة وحتى عودته رسميا:

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