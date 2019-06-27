عمرو وردة يعتذر

اعتذر عمرو وردة لاعب مصر عما بدر منه والذي تسبب في استبعاده من منتخب الفراعنة خلال كأس إفريقيا 2019 المقامة حاليا في أرض الكنانة.

ونشر اللاعب البالغ عمره 25 عاما فيديو عبر صفحته في فيسبوك مبديا فيه أسفه على ما قام به.

وقال وردة:"أعتذر لأهلي واللاعبين والجهاز الفني، لا أريد من أحد أن يغضب مني، بإذن الله الفترة المقبلة لن أقوم بشيء يزعجكم".

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".













































































































































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