غينيا في مرمى نيران شمال إفريقيا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 19:58

كتب : فادي أشرف

غينيا - بوروندي

أول مشاركة لبوروندي لم تفجر أي مفاجآت، 0 فوز، 0 أهداف، وبالتأكيد لا تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

بوروندي دخلت مباراة غينيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأمل وحيد وهو الفوز على الأفيال الوطنية، واحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ولكن المنطق انتصر، وفازت غينيا على بوروندي 2-0.

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أولى أحداث المباراة الهامة كانت في الدقيقة 12، حيث طرد الحكم مدافع بوروندي كريستوف ندوواروجيرا بسبب عرقلته لمحمد ياتارا بعد خطأ دفاعي قاتل.

الدقيقة 25 شهدت الهدف الأول لغينيا، ركنية لمصلحة منتخب غينيا تم تنفيذها إلى داخل منطقة الجزاء، ووصلت إلى فرانسوا كامانو الذي سدد الكرة نحو الشباك، تصدى لها المدافع ووصلت بالخطأ إلى محمد ياتارا المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي قام بدوره بتسديد الكرة في الشباك معلنا عن إحراز هدف التقدم الأول لمصلحة منتخبه.

وفي الشوط الثاني، أضاف ياتارا نفسه الهدف الثاني بعد بينية رائعة من إبراهيما تراوري على الجهة اليمنى إلى محمد ياتارا المتوغل إلى داخل منطقة الجزاء وحيدا دون رقابة، وسدد الكرة ببراعة نحو يمين حارس المرمى معلنا عن تسجيل هدفه الثاني في هذا اللقاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

غينيا حصدت نقطتها الرابعة في البطولة وحاليا تحتل صدارة جدول أفضل الثوالث، وبنسبة كبيرة ستتأهل للدور التالي، بعدما تصدرت مدغشقر المجموعة بـ7 نقاط ونيجيريا أتت وصيفة بـ6 نقاط.

ماذا ينتظر غينيا؟ في مرمى النيران الشمال إفريقية

في حال تأهل غينيا أمامها سيناريوهين لا ثالث لهما.

الأول، هو مواجهة ضد متصدر المجموعة الرابعة الذي يبدو وهو أنه سيكون المغرب.

أما السيناريو الثاني، هو مواجهة الجزائر متصدر المجموعة الثالثة، وهو الأمر المتوقف على هوية بقية الثوالث المتأهلين لدور الـ16.

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