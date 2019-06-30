غينيا في مرمى نيران شمال إفريقيا

أول مشاركة لبوروندي لم تفجر أي مفاجآت، 0 فوز، 0 أهداف، وبالتأكيد لا تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

بوروندي دخلت مباراة غينيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأمل وحيد وهو الفوز على الأفيال الوطنية، واحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ولكن المنطق انتصر، وفازت غينيا على بوروندي 2-0.

أولى أحداث المباراة الهامة كانت في الدقيقة 12، حيث طرد الحكم مدافع بوروندي كريستوف ندوواروجيرا بسبب عرقلته لمحمد ياتارا بعد خطأ دفاعي قاتل.

طرد مبكر في صفوف بوروندي بعد هفوة قاتلة والمدافع ينهار!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/uYC4NLbsiL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 30, 2019

الدقيقة 25 شهدت الهدف الأول لغينيا، ركنية لمصلحة منتخب غينيا تم تنفيذها إلى داخل منطقة الجزاء، ووصلت إلى فرانسوا كامانو الذي سدد الكرة نحو الشباك، تصدى لها المدافع ووصلت بالخطأ إلى محمد ياتارا المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي قام بدوره بتسديد الكرة في الشباك معلنا عن إحراز هدف التقدم الأول لمصلحة منتخبه.

هدف ⚽️ محمد ياتارا يستفيد من الدربكة الدفاعية ويخطف الأول للمنتخب الغيني!



🇬🇳 1 - 0 🇧🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/pPfNBID21G — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 30, 2019

وفي الشوط الثاني، أضاف ياتارا نفسه الهدف الثاني بعد بينية رائعة من إبراهيما تراوري على الجهة اليمنى إلى محمد ياتارا المتوغل إلى داخل منطقة الجزاء وحيدا دون رقابة، وسدد الكرة ببراعة نحو يمين حارس المرمى معلنا عن تسجيل هدفه الثاني في هذا اللقاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

غينيا حصدت نقطتها الرابعة في البطولة وحاليا تحتل صدارة جدول أفضل الثوالث، وبنسبة كبيرة ستتأهل للدور التالي، بعدما تصدرت مدغشقر المجموعة بـ7 نقاط ونيجيريا أتت وصيفة بـ6 نقاط.



















ماذا ينتظر غينيا؟ في مرمى النيران الشمال إفريقية

في حال تأهل غينيا أمامها سيناريوهين لا ثالث لهما.

الأول، هو مواجهة ضد متصدر المجموعة الرابعة الذي يبدو وهو أنه سيكون المغرب.

أما السيناريو الثاني، هو مواجهة الجزائر متصدر المجموعة الثالثة، وهو الأمر المتوقف على هوية بقية الثوالث المتأهلين لدور الـ16.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - الأهلي يتحرك لضم قائد المنتخب الأوليمبي

خبر في الجول – الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد.. وخيار آخر متاح

أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين"

في الجول يكشف – تفاصيل خطة الأهلي لضم رمضان "قيمة العرض ومطالب هيدرسفيلد"

خبر في الجول – الزمالك يحول كهربا للتحقيق