لضمان الصدارة ومزيد من الثقة.. مصر في مواجهة متكررة أمام أوغندا

من أجل تصدر المجموعة وضمان طريق أسهل. ومن أجل كسب الثقة المفقودة لدى الجماهير. كلها أشياء يبحث عنها منتخب مصر أمام أوغندا.

منتخب مصر يواجه أوغندا مساء اليوم الأحد في التاسعة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية.

المواجهة المصرية الأوغندية أصبحت مكررة مؤخرا. مقابلة في كأس الأمم الإفريقية السابقة 2017، ومواجهتين في تصفيات كأس العالم 2018.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بحثا عن عدة أشياء لتحقيقها.













































































































































أولا.. ضمان الصدارة

يملك منتخب مصر ست نقاط حتى الآن من انتصارين في الجولتين السابقتين، والبحث الآن سيكون عن ضمان الصدارة.

يحاول منتخب مصر ضمان صدارة المجموعة الأولى، من أجل ضمان ملاقاة أحد أصحاب المركز الثالث في الدور التالي، وبالتالي مشوار أسهل نسبيا نحو اللقب.

ويحتاج المنتخب للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان المركز الأول على حساب أوغندا.

ثانيا.. تفادي الإيقاف

تفادي الإيقاف هو أمر آخر سيحاول المنتخب المصري البحث عنه أمام أوغندا. فبجانب الفوز، سيحاول المنتخب المصري الخروج من اللقاء بدون بطاقات صفراء قد تسبب المشاكل في باقي مشوار البطولة، خاصة للثلاثي محمود علاء، ومحمد النني، وعلي عزال الذين يملكون بطاقات صفراء بالفعل من لقاء الكونغو الديموقراطية السابق.

ثالثا.. مزيد من الثقة

الفوز يكسبك الثقة لتقديم الأفضل في المباريات التالية. الفوز على زيمبابوي في المباراة الأولى حسن الأداء في اللقاء الثاني أمام الكونغو الديموقراطية، والآن سيكون البحث عن فوز ثالث يعطي الجماهير الثقة في اللاعبين قبل البداية الحقيقية للبطولة في الأدوار الإقصائية.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يجري خافيير أجيري بعض التعديلات على تشكيله خلال اللقاء، بما لا يضعف الفريق أيضا ليتسنى لنا الفوز وضمان الصدارة.

وربما يكون تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا".

أمامهم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

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