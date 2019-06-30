استبعادات وإصابات وإضرابات.. ملخص أزمات منتخبات أمم إفريقيا

شهدت معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، الكثير من التوتر وعدم استقرار قبل وأثناء البطولة.

فما بين إصابات صادمة، واستبعادات لأسباب أخلاقية، وإضرابات لأسباب مادية.. بدا أن البطولة ساخنة للغاية في الغرف المغلقة.

FilGoal.com يستعرض ملخصًا لأزمات البطولة حتى اللحظة.. مع أمل ألا تشهد الأيام المقبلة مزيدا منها.

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