استبعادات وإصابات وإضرابات.. ملخص أزمات منتخبات أمم إفريقيا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 00:12

كتب : زكي السعيد

باهر المحمدي - مصر - الكونغو الديمقراطية

شهدت معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، الكثير من التوتر وعدم استقرار قبل وأثناء البطولة.

فما بين إصابات صادمة، واستبعادات لأسباب أخلاقية، وإضرابات لأسباب مادية.. بدا أن البطولة ساخنة للغاية في الغرف المغلقة.

FilGoal.com يستعرض ملخصًا لأزمات البطولة حتى اللحظة.. مع أمل ألا تشهد الأيام المقبلة مزيدا منها.

أخبار متعلقة

بنين وغينيا بيساو: صفر نجوم الكرة المصرية يجيبون لـ في الجول - هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطئ فيه؟ خبر في الجول – مصطفى فتحي جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك بالفيديو - 3 رايات وسواريز يصنعون المفاجأة.. بيرو تطيح بـ أوروجواي من كوبا أمريكا

شاهد الفيديو

اقرأ أيضا:

بالفيديو - 3 رايات وسواريز يصنعون المفاجأة.. بيرو تطيح بـ أوروجواي من كوبا أمريكا

خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني

بنين وغينيا بيساو: صفر

خبر في الجول – مصطفى فتحي جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك

أين هم الآن - جيل منتخب مصر الذي حقق لقب أمم إفريقيا 2006؟

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي 27 دقيقة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري يكشف – موقف إسلام عيسى من الانتقال للأهلي.. وملعب الفريق في الموسم الجديد 50 دقيقة | الدوري المصري
31 عاما من التاريخ.. تاباريز يُكمل 200 مباراة على دكة أوروجواي 55 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 30 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.. الفراعنة لأجل الصدارة ساعة | مصر 2019
تشكيل المنتخب المتوقع – صلاح أساسي أمام أوغندا.. وإجراءات احترازية لتفادي الإيقافات ساعة | مصر 2019
قبل الجولة الثالثة.. فرص تأهل وطرق 23 منتخبا في كأس أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك