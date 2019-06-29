هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطيء فيه؟ هكذا كان السؤال وتلك هي ردود نجوم الكرة المصرية.

البعض أجمع على وائل جمعة مدافع منتخب مصر التاريخي، وإبراهيم حسن كان رد فعل من نوع آخر.

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