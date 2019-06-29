خاص نجوم الكرة المصرية يجيبون لـ في الجول - هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطئ فيه؟
السبت، 29 يونيو 2019 - 23:36
كتب : أحمد العريان
هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطيء فيه؟ هكذا كان السؤال وتلك هي ردود نجوم الكرة المصرية.
البعض أجمع على وائل جمعة مدافع منتخب مصر التاريخي، وإبراهيم حسن كان رد فعل من نوع آخر.
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