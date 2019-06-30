نائب رئيس المصري يكشف – موقف إسلام عيسى من الانتقال للأهلي.. وملعب الفريق في الموسم الجديد

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي عن موقف ناديه من العرض المقدمة لنجومه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الخولي في مؤتمره الصحفي: "ننوي عقد مؤتمر صحفى بشكل دوري مع جميع وسائل الإعلام بهدف توصيل كافة المعلومات لجماهير الفريق عن طريق الإعلام".

وتابع "أشكر جماهير المصرى على الدعم الكبير للفريق، والجهاز الفنى يستحق التحية على ما قدمه خلال الموسم الماضي ولا ننسى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أكبر الداعمين والحريصين على النادي".

وأكمل "وصلنا عرض خرافي من أحد الأندية الخليجية يطلب ضم أوستين أموتو ولكننا رفضنا وفضلنا استمرار اللاعب، كذلك الحال لإيزى إيميكا".

وواصل "طلبنا من محمود وادي تحديد موقفه من التجديد والاستمرار مع الفريق، وطلب اللاعب مهلة وربما سيتم تحديد الأمر خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة خاصة وأن النادي يرغب فى استمراره".

ثم أضاف "نحسم موقف إسلام عيسى هذا الأسبوع، لدينا عرضان من الأهلى وبيراميدز، والعرض الجيد من الناحيتين المالية والفنية سيكون له الأفضلية وإذا لم تصل العروض لمستوى جيد سيستمر اللاعب معنا".

واستدرك "فى حال انتقال إسلام عيسى للأهلي ستكون هذه الصفقة هى بداية لعودة العلاقات الجيدة بين الناديين".

وانتقل الخولي للحديث عن ملعب المصري في الموسم الجديد، خاصة مع أعمال الترميم في استاد المصري في بورسعيد.

وعن ذلك، قال: "ملعب النادى المصرى فى الموسم الجديد سيكون فى الإسماعيلية أو السويس وكنا نأمل أن يكون فى بورسعيد، ولكن مع الوضع الحالي لاستاد النادي المصري سيكون من الصعب خوض الموسم الجديد في بورسعيد كما أننا سنتواصل مع الجهات المعنية لبدء عملية الترميم والتطوير حتى يكون الاستاد جاهزا للمباريات".

وأوضح "إيهاب جلال يتحدث دائما معنا عن رغبته فى الفوز بلقب الدوري مع المصري، ولابد من بذل مجهود كبير من الجميع لتحقيق هذه الأمنية".

وأتم "بدأنا فى إتخاذ بعض الخطوات من أجل توفير مورد مالي ثابت عن طريق الاستثمار ولدينا مستحقات متأخرة لدى بريزنتيشن تصل إلى ١٩ مليون جنيه، وهو مبلغ كبير يؤثر على مسيرة الفريق إلا أن مجلس الإدارة يسعى دائما لتوفير احتياجات الفريق".

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