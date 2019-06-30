ثلاثة تغييرات على التشكيل. اللقاء هام لحسابات الصدارة وفي المقابل نريد تفادي الإيقافات. هكذا حدد خافيير أجيري نظامه في اختيار تشكيل منتخب مصر.

اقترب خافيير أجيري من الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به لقاء أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح سيقود خط الهجوم، فيما سيبدأ محمد الشناوي في حراسة المرمى بشكل طبيعي.

التغيير المتوقع سيكون في قلب الدفاع بدخول باهر المحمدي بدلا من محمود علاء، فيما سيلعب نبيل عماد "دونجا" في وسط الملعب بدلا من محمد النني.

التبديلان لتفادي حصول أي منهما على إنذارات، ليدخل منتخب مصر الدور الثاني خاليا من الإيقافات.

وسيبدأ أحمد حسن "كوكا" في خط الهجوم كأساسي بدلا من مروان محسن أيضا.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا".

أمامهم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

ويلتقي منتخب مصر مع أوغندا مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.

اقرأ أيضا:

النجوم السوداء يواجهون الأفول

تعادل تاريخي للمرابطين

بعد الاجتماع مع لاسارتي.. لجنة التخطيط: تدعيمات الأهلي ستكون في أضيق الحدود

ملعب القاهرة يفتح أبوابه ظهرا استعدادا لمباراة مصر وأوغندا

فيديو في الجول - أكثر لحظات المنتخب حزنا في أمم إفريقيا