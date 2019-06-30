رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

هاجم رئيس الزمالك إدارة الأهلي قائلا إنها "لا تقدر على خطف لاعب منه"، في إشارة إلى محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال رئيس الزمالك في إطار حديثه للإذاعة الداخلية للنادي: "الأهلي يلعب معنا (لعبة مش حلوة)، يريد خطف كهربا".

وشدد "عقد كهربا مستمر 3 سنوات أخرى، الأهلي لا يقدر على أخذ لاعب مني".

وشدد "لا أحد يضحك علي. أنا خطفت عبد الله السعيد قلب الأهلي، مثلما فعلت من قبل مع عمرو زكي وأحمد الكاس".

اقرأ – خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني

وفي المقابل، تحدث رئيس الزمالك عن الجهاز الفني للمنتخب، متهما أحمد ناجي مدرب الحراس وهاني رمزي المدرب العام بـ"التخليص على لاعبي الزمالك".

وقال "وصلني أن ناجي رفع الأحمال على محمود عبد الرحيم (جنش) رغم أنه ليس الأساسي، وكان يجب أن يرفع الأحمال على محمد الشناوي. لن أصمت".

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

وغادر جنش المران إلى المستشفى لإجراء آشعة للاطمئنان على الإصابة.

وأجرى جنش أشعة على الكاحل أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيليس، حسبما أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

تشكيل المنتخب المتوقع – صلاح أساسي أمام أوغندا.. وإجراءات احترازية لتفادي الإيقافات

نجوم الكرة المصرية يجيبون لـ في الجول - هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطئ فيه؟

قبل الجولة الثالثة.. فرص تأهل وطرق 23 منتخبا في كأس أمم إفريقيا

استبعادات وإصابات وإضرابات.. ملخص أزمات منتخبات أمم إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني

نائب رئيس المصري يكشف – موقف إسلام عيسى من الانتقال للأهلي.. وملعب الفريق في الموسم الجديد