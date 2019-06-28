إصابة جنش بقطع في وتر أكيليس

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 21:22

كتب : عاطف شادي

محمود عبد الرحيم جنش - منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي أجريت على محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك بقطع في وتر أكيليس.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

وغادر جنش المران إلى المستشفى لإجراء آشعة للاطمئنان على الإصابة.

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وأجرى جنش أشعة على الكاحل أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيليس، حسبما أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي.

وتواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع الجهاز الطبي للزمالك وتم إبلاغهم بتفاصيل إصابة جنش، الذي لن يستمر في معسكر المنتخب.

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك هذا الموسم حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

ويضم المنتخب من حراس المرمى كذلك محمد الشناوي، وأحمد الشناوي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية بـ6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.

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