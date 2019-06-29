مؤتمر مدرب أنجولا: نعتذر للجماهير على عدم الفوز

وجه سردجان فاسيليفيتش المدير الفني الصربي لمنتخب أنجولا، اعتذاره للجماهير الأنجولية بسبب عدم الفوز على موريتانيا.

منتخب أنجولا تعادل مع موريتانيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية.

وقال فاسيليفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا أمام فريقا قويا وصعب ويجيد الضغط الجماعي، أحب أن أرسل رسالة إلى جماهيرنا في أنجولا، نعتذر عن التعادل وعدم الفوز اليوم لكن على أي حال مازلنا في الصورة وهناك مباراة قوية أمام مالي في الجولة الأخيرة قادرين على الفوز بها واحتلال صدارة المجموعة ".

وأتم "لعبنا أمام فريق جماعي ومنظم، فقدنا فرصة الفوز بهذا اللقاء وأضعنا العديد من الفرص الخطيرة، الآن معنا نقطتين مثل أفضل فريق في المجموعة منتخب تونس".

ويلتقي منتخب أنجولا في الجولة الأخيرة مع مالي، فيما يلعب منتخب موريتانيا مع تونس يوم الثلاثاء المقبل.

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