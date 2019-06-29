خاص فيديو في الجول - جيل مصر الفائز بأمم إفريقيا 2008.. أين هم الآن؟

السبت، 29 يونيو 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

أين هم الآن - جيل 2008

أحد أفضل الأجيال الكروية في تاريخ مصر على الإطلاق. الجيل الذي توج بلقب كأس أمم إفريقيا 2008 ضمن ثلاثية تاريخية متتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

تظل نسخة 2008 واحدة من أفضل النسخ، إن لم تكن أفضلها، على صعيد الأداء الكروي للفراعنة، فالرحلة تخطى فيها المصريون العديد من المنتخبات القوية وبنتائج رائعة.

محمد زيدان ومحمد أبو تريكة وأحمد حسن وأحمد فتحي وعمرو زكي وحسني عبد ربه ومحمد شوقي، وأسماء أخرى لا تغيب عن الذاكرة كلما تحدثنا عن البطولة.

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6 لاعبين فقط من بين القائمة المشاركة في البطولة التي أقيمت بغانا مازالوا يلعبون كرة القدم، والباقي ستعرف من خلال الفيديو التالي أين هم الآن.

شاهد الفيديو عبر يوتيوب:

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