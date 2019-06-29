مدرب ناميبيا: تمنيت التعادل مع جنوب إفريقيا على الأقل

أبدى ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، أسفه للخسارة أمام جنوب إفريقيا.

ناميبيا سقطت بهدف دون رد أمام جارتها جنوب إفريقيا في ثاني جولات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)









































وصرّح مانيتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هزيمتنا أمام جنوب إفريقيا صعبة للغاية، فقد خسرنا بهدف دون رد بعد أن أهدرنا الكثير من الفرص".

وأضاف المدرب الوطني: "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص، تمنيت أن نخرج بالتعادل على الأقل، لكني أهنئ جنوب إفريقيا ومديرها الفني".

وأتم حديثه: "سنجري تغييرات بسيطة في المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار، أنا حريص على تحسين الأداء وأتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، أحترم المنافس، ستكون مباراة مختلفة".

ناميبيا تتذيل المجموعة الرابعة دون أي رصيد، وتواجه جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة يوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي.

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