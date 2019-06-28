اتفق طبيبا الزمالك ومنتخب مصر على ضرورة إجراء محمود عبد الرحيم "جنش" جراحته المنتظرة في ألمانيا.

وعلم FilGoal.com أن طبيب المنتخب محمد أبو العلا أبلغ نظيره في الزمالك محمد أسامة بإصابة وتفاصيلها، مع إبلاغه بضرورة إجراء الجراحة في ألمانيا نظرا لقوة الإصابة التي تعرض لها حارس منتخب مصر.

وأثبتت الأشعة التي أجريت على حارس مرمى منتخب مصر والزمالك بقطع في وتر أكيليس.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك هذا الموسم حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

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ويضم المنتخب من حراس المرمى كذلك محمد الشناوي، وأحمد الشناوي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية بـ6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.

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