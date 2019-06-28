يقترب عماد السيد من العودة لتدريبات الزمالك، الأمر الذي أصبح ذا أهمية خاصة بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش".

عماد السيد النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن السيد سيعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال 10 أو 15 يوما.

وفي وقت سابق، أجرى عماد السيد جراحة بعد إصابته بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد بعد إصابته في مباراة الداخلية بالدوري.

ويستكمل الزمالك الدوري بمواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد كأس الأمم، في وقت يلاحق فيه الأحمر على قمة الجدول.

ولدى الزمالك من الحراس جنش الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس، وعمر صلاح.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

وأجرى جنش أشعة على الكاحل أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيليس، حسبما أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي.

وتواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع الجهاز الطبي للزمالك وتم إبلاغهم بتفاصيل إصابة جنش، الذي لن يستمر في معسكر المنتخب.

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