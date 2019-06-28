المنتخب يستدعي أبو جبل للتدريب فقط

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 22:31

كتب : عاطف شادي

أبو جبل - الأهلي - سموحة

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر حارس سموحة محمد أبو جبل للانضمام إلى معسكر الفريق.

ويأتي انضمام أبو جبل بعد تأكد غياب محمود عبد الرحيم "جنش" عن بقية أيام كأس أمم إفريقيا، بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس.

ولكن انضمام أبو جبل لن يكون للقائمة، حيث تمنع لوائح البطولة استبدال أي لاعب بعد بدايتها، إلا أنه سينضم للتدرب مع الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي.

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وأثبتت الأشعة التي أجريت على حارس مرمى منتخب مصر والزمالك بقطع في وتر أكيليس.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك هذا الموسم حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية بـ6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.

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