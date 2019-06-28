المنتخب يستدعي أبو جبل للتدريب فقط

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر حارس سموحة محمد أبو جبل للانضمام إلى معسكر الفريق.

ويأتي انضمام أبو جبل بعد تأكد غياب محمود عبد الرحيم "جنش" عن بقية أيام كأس أمم إفريقيا، بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس.

ولكن انضمام أبو جبل لن يكون للقائمة، حيث تمنع لوائح البطولة استبدال أي لاعب بعد بدايتها، إلا أنه سينضم للتدرب مع الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي.

وأثبتت الأشعة التي أجريت على حارس مرمى منتخب مصر والزمالك بقطع في وتر أكيليس.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك هذا الموسم حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية بـ6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.

اختر تشكيل مصر أمام أوغندا

اقرأ أيضا

إصابة جنش بقطع في وتر أكيليس

مغرب جميل

ماذا ينتظر المغرب في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا؟ طريق ليس بالصعب إلى ربع النهائي

رينار: الجمهور ذكرني بالمونديال.. وأشكر من ينتقدنا

جيريس: أحمد الله أن ساسي فقط يلعب في مصر.. كنت سأضطر لإشراك كل لاعب يُهتف له

ورطة تونسية

سيناريوهات تضع تونس في وجه مصر بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا