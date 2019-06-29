مدرب جنوب إفريقيا: لست سعيدا بالطريقة التي أجبرتنا ناميبيا على اللعب بها

أبدى ستيورات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عدم ارتياحه للأسلوب الذي أجبره منافسه الناميبي على اتباعه في المباراة بين الطرفين.

جنوب إفريقيا حققت فوزا صغيرا على جارتها ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)









































وصرّح باكستر بعد اللقاء الذي حُسم في الشوط الثاني: "المباراة شهدت العديد من الفرص للطرفين، أنا لم أكن سعيدا بالطريقة التي أجبرتنا ناميبيا على اللعب بها في المساحات الضيقة".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "كنت راضيا عن الأداء في الشوط الثاني، فقد تحسّننا ونجحنا في التسجيل، وعندما حاولت ناميبيا إدراك التعادل، أهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف الرجل الذي يشرف على قيادة الأولاد منذ 2017: "سنبدأ التركيز على المباراة المقبلة أمام المغرب، ستكون مواجهة صعبة".

وأكد: "لا نستطيع التعامل مع المساحات الضيقة، ولذا كنا أكثر خطورة بعد أن تقدمنا في النتيجة".

وأتم: "أختار فريقي وفقا للمنافس، وأغيّر اللاعبين لتحسين الأداء وتحقيق التوازن في خط الوسط".

جنوب إفريقيا حصدت أول 3 نقاط لتتساوى مع كوت ديفوار التي تتفوق في المواجهات المباشرة، بينما يتصدر المغرب المجموعة بـ6 نقاط ليضمن تأهله إلى ثُمن النهائي، وتتذيل ناميبيا المجموعة بدون رصيد.

جنوب إفريقيا تختتم مبارياتها في دور المجموعات يوم الإثنين المقبل على استاد السلام، والفوز يؤهلها رسميا إلى الدور المقبل.

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