بعد صناعته هدف الفوز.. تاو رجلا لمباراة جنوب إفريقيا وناميبيا

فاز بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام ناميبيا التي تقدمها اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

جنوب إفريقيا أنعشت آمالها في التأهل إلى الدور الثاني، بفوز صغير قوامه 1-0 على جارتها ناميبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

وكان تاو عنصرا بارزا في خط هجوم بلاده من الجهة اليسرى، ونجح في صناعة هدف الانتصار من ركلة ركنية نفذها واستقرت على رأس بونجاني زونجو في الدقيقة 69 من المباراة.









































وصرّح تاو عقب فوزه بالجائزة: "أتوقع مباراة صعبة أمام المغرب، يجب أن نتحسّن وأن نصل لأفضل مستوياتنا".

وأضاف: "هذه المباراة أفضل من سابقتها، لم نستغل كل الفرص في لقاء اليوم، سنحاول استغلال كل الفرص أمام المغرب، لأنها مباراة مفصلية لتأهلنا".

تاو (25 عاما) يلعب في يونيون سان جيواز البلجيكي معارا من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي.

اللاعب الأعسر يمتلك 9 أهداف دولية، وصنع هدفه الثالث في مسيرته مع منتخب الأولاد.

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