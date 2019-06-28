صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 16:03

كتب : FilGoal

جنش - باهر المحمدي - دونجا - كوكا - عمر جابر - مصر - الكونغو الديمقراطية

دافع محمد صلاح وأحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني عن عمرو وردة لاعب الفريق بعد تخفيف عقوبة إيقافه مؤكدين أنه يتعرض لمؤامرة خبيثة.

وجاءت تصريحات اللاعبين عبر ما جاء على حسابات الاتحاد المصري "يرى محمد صلاح أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب لكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول".

"وأكد أحمد المحمدي قائد المنتخب وأحمد حجازي وعلي غزال أن ما حدث من تكاتف يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزمليهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة فكيف يتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟".

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"ودافع بقية اللاعبين عن زميلهم من منطلق روح التكاتف في المعسكر من أجل عدم زعزعه استقرار المنتخب الوطني في ظل وجود عزيمة وتصميم على الحصول على اللقب القاري الثامن".

أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض عقوبة إيقاف عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفراعنة لتستمر حتى نهاية الدور الأول فقط.

اتحاد الكرة كان قد أعلن سابقا استبعاد اللاعب نهائيا ودون رجعة من معسكر مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد أزمة تسبب فيها وردة على مواقع التواصل الاجتماعي وواجه فيها اتهامات بالتحرش، قبل أن يدافع عنه بعض اللاعبين معتبرين ما حدث "حرية شخصية".

ولكن FilGoal.com علم يوم الخميس أن الجبلاية تدرس التراجع عن عقوبة اللاعب بعد تدخل 5 لاعبين (طالع التفاصيل).

واليوم الجمعة قرر اتحاد الكرة تخفيض العقوبة لتصبح حتى الدور الأول فقط، وذلك بعد عقد جلسة ودية حضرها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور أبو ريدة، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وأضاف بيان الجبلاية "وقد أثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه و التزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن".

وأشار البيان لقرار الاتحاد "حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط".

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.

بذلك يغيب عمرو وردة عن منتخب مصر في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام أوغندا، قبل أن يعود للفريق بداية من ثمن نهائي البطولة.

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

قبل أن ينشر اللاعب فيديو يعتذر فيه عن تصرفاته عبر حسابه على "فيسبوك" فجر يوم الخميس (شاهد الفيديو).

تعرف على القصة الكاملة منذ استبعاد وردة وحتى عودته رسميا:

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