صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

دافع محمد صلاح وأحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني عن عمرو وردة لاعب الفريق بعد تخفيف عقوبة إيقافه مؤكدين أنه يتعرض لمؤامرة خبيثة.

وجاءت تصريحات اللاعبين عبر ما جاء على حسابات الاتحاد المصري "يرى محمد صلاح أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب لكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول".

"وأكد أحمد المحمدي قائد المنتخب وأحمد حجازي وعلي غزال أن ما حدث من تكاتف يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزمليهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة فكيف يتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟".

"ودافع بقية اللاعبين عن زميلهم من منطلق روح التكاتف في المعسكر من أجل عدم زعزعه استقرار المنتخب الوطني في ظل وجود عزيمة وتصميم على الحصول على اللقب القاري الثامن".

بعد تخفيف عقوبته صلاح : وردة يستحق فرصة ثانية.. ونجوم المنتخب : اللاعب يتعرض لمؤامرة خبيثة pic.twitter.com/6ZQeNoixZS — EFA.eg (@EFA) June 28, 2019

أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض عقوبة إيقاف عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفراعنة لتستمر حتى نهاية الدور الأول فقط.

اتحاد الكرة كان قد أعلن سابقا استبعاد اللاعب نهائيا ودون رجعة من معسكر مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد أزمة تسبب فيها وردة على مواقع التواصل الاجتماعي وواجه فيها اتهامات بالتحرش، قبل أن يدافع عنه بعض اللاعبين معتبرين ما حدث "حرية شخصية".

ولكن FilGoal.com علم يوم الخميس أن الجبلاية تدرس التراجع عن عقوبة اللاعب بعد تدخل 5 لاعبين (طالع التفاصيل).

واليوم الجمعة قرر اتحاد الكرة تخفيض العقوبة لتصبح حتى الدور الأول فقط، وذلك بعد عقد جلسة ودية حضرها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور أبو ريدة، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.