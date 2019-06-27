انتصار تاريخي لمدغشقر

لن يكونوا ضيوف شرف في البطولة. منتخب مدغشقر حقق أول فوز في تاريخه خلال كأس الأمم الإفريقية على حساب بوروندي.

فاز منتخب مدغشقر على بوروندي بهدف مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.



























وصف المباراة

أندريا مصدر الخطورة

كان منتخب مدغشقر هو صاحب الخطورة الأكبر خلال الشوط الأول من اللقاء.

وربما نكون أكثر تحديدا، فنقول أن كارلوس أندريا جناح مدغشقر الخطير كان هو مصدر الخطورة الأكبر.

المحاولة الأولى كانت في الدقيقة الـ13 من مخالفة ينفذها كارلوس أندريا وينقذها جوناثان ناهيمانا حارس المرمى إلى ركنية.

المحاولة الثانية كانت في الدقيقة الـ17. عرضية خطيرة لمدغشقر يبعدها جوناثان ناهيمانا ويتابعها كارلوس أندريا لكن الحارس يتألق مرة أخرى.

وركنية جديدة لمدغشقر في الدقيقة الـ42 على رأس أندريا تحديدا، لكن المدافع أنقذها من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتبديل أول في صفوف بوروندي. إينوك سابوموكاما يشارك بدلا من شاسير تاهيمانا.

مجموعة تبديلات

التبديل الأول لمدغشقر كان في الدقيقة الـ51. شارك باولن فوافي بدلا من كارلوس أنرديا مصدر الخطورة الوحيد.

تدخل جديد من خارج الملعب جاء في الدقيقة الـ60. نجيفا راكوتوهاريمالالا شارك في صفوف مدغشقر بدلا من إبراهيم صامويل أمادا، وفي المقابل شارك محمد أميسي بدلا من ساديو براهينو مع بوروندي.

عودة الخطورة

وأخطر فرص اللقاء كانت لصالح بوروندي في الدقيقة الـ64. عرضية قابلها عبد الرزاق فيستون بجانب القائم بقليل.

وخطورة بوروندية جديدة في الدقيقة الـ68. مخالفة نفذها جايل بيجيريمانا، وتألق ملفين أدريان حارس مدغشقر وحولها إلى ركنية.

الإيجابية أخيرا

وأخيرا ظهرت الإيجابية في الملعب. مخالفة لمصلحة مدغشقر في الدقيقة الـ75. نفذها ماركو إلايماهاريتا ببراعة وسكنت الشباك.



























بوروندي يضغط

المنتخب البوروندي أدرك أن لا شيء سينفعهم سوى الهجوم. توغل محمد أميسي بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وأثناء الضغط البوروندي، كاد منتخب مدغشقر يضيف هدفا ثانيا، لكن اللقاء انتهى بفوز مدغشقر بهدف مقابل لا شيء.

فوز منتخب مدغشقر رفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بوروندي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويلتقي منتخب مدغشقر مع نيجيريا في الجولة الثالثة، فيما يلتقي منتخب بوروندي مع غينيا.