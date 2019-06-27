هل بالفعل وقع محمود عبد المنعم "كهربا" على عقود انتقاله من الزمالك إلى الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه مصدر مقرب من اللاعب.

وقال مصدر مقرب من كهربا فضل عدم ذكر اسمه: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا لـ الأهلي ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع الزمالك، ولن يقدم أبدا على التوقيع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم من الزمالك".

وواصل "الحالة الوحيدة التي ستجعل كهربا يوقع لأي فريق آخر هي موافقة الزمالك على ذلك. أن يكون الأمر بالتراضي بين جميع الأطراف".

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتزعم بتوقيع كهربا على عقود انضمامه إلى الأهلي، وهو ما نفاه المصدر المقرب من اللاعب.

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شدد في وقت سابق على عدم وصوله ناديه أي عروض رسمية لضم كهربا أو فرجاني ساسي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015-16.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك.

مصدر مسؤول في نادي الزمالك كشف لـFilGoal.com في وقت سابق خطة الفارس الأبيض في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

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ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

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