كشف عمر نائل رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في إسبانيا تفاصيل المباريات الودية التي سيلعبها المارد الأحمر في المعسكر.

بعثة الأهلي تطير إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة أليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا، في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تعود يوم 16 من نفس الشهر بطائرة خاصة.

المباراة الودية الأولى لـ الأهلي في إسبانيا ستكون في السابع من شهر يوليو أمام فريق بونتي توسينوس الذي يلعب في الدرجة الرابعة في إسبانيا.

بعدها يلعب الأهلي يوم 11 يوليو أمام فريق نيوبورت من الدرجة الثانية الإنجليزية.

آخر وديات الأهلي في معسكر إسبانيا ستكون في الـ 15 من نفس الشهر أمام فريق سويندون تاون الإنجليزي أو فريق فورس خوتين الهولندي، وفقا لتصريحات عمر نائل مع FilGoal.com.

رئيس بعثة الأهلي سيكون خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وستضم البعثة 60 فردا.

ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتاج الأحمر لـ 4 نقاط لحسم لقبه الـ41.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في مباريات الدوري المتبقية من هنا

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