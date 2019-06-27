قد تكون مسألة وقت ليس أكثر قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارا رسميا بالعفو عن عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني والإعلان عن استمراره في معسكر الفراعنة، حسبما علم FilGoal.com.

FilGoal.comكشف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن أن لاعبي منتخب مصر طلبوا الاجتماع بالجهاز الفني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لمطالبتهم بإعادة النظر في قرارهم باستبعاد وردة من قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019 (طالع التفاصيل).

والاجتماع حدث بالفعل بين خمسة من كبار اللاعبين والجهاز والفني وأبو ريدة بعد عودة المنتخب لفندق الإقامة عقب مباراة الكونغو الديمقراطية التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفين.

وعلم FilGoal.com أن 5 من كبار لاعبي المنتخب وهم: محمد صلاح وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي ووليد سليمان اجتمعوا مع أبو ريدة حتى قرب صلاة الفجر وكان برفقتهم وردة.

وطالب اللاعبون بإعادة النظر في قرار استبعاد وردة ومنحه فرصة ثانية خاصة وأنهم يرون أن الفيديوهات التي انتشرت للاعب قديمة وحدثت بعيدا عن معسكر المنتخب، وهو ما اعتبره البعض منهم حرية شخصية.

ونجح اللاعبون في إقناع أبو ريدة والجهاز الفني بالعفو عن اللاعب خاصة وأنه مُقر بخطأه واعترف به، وحصل اتفاق على نشر فيديو لاعتذاره في مقابل إصدار قرار بالعفو عنه وعودته للتدريبات، وهو ما فعله اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم (شاهد الفيديو).

وردة لم يغادر ولم يخرج من غرفته منذ صدر قرار استبعاده، وكان اللاعبون الكبار قد طلبوا منه البقاء على أمل استمراره في المعسكر بعد اجتماع مع الإدارة، واتفقوا على دعمه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبة الجماهير بمنحه فرصة ثانية.

من جانبه قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com: "لا نعلم هل من الممكن أن يجد جديد في موقفه عقب اعتذاره في الفيديو الذي تم تدواله أم لا".

وعلم FilGoal.com أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب رفض مشاركة اللاعب في التدريب الصباحي اليوم، ولم يحضر أي محاضرات مع باقي زملائه، ويأتي موقف أجيري انتظارا للقرار الرسمي المنتظر صدوره من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد خلال الساعات المقبلة.

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".













































































































































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