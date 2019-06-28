سكاي: إنتر يقدم عرضا لـ مانشستر يونايتد من أجل لوكاكو

سيقدم إنتر الإيطالي عرضا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على توقيع البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع ألزامية الشراء.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد إنتر ميلان

النادي الإيطالي سيقوم بدفع 9 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته معارا، ثم سيدفع بنهاية المدة 54 مليون جنيه إسترليني لتأمين التعاقد، وفقا لشبكة سكاي.

وكيل المهاجم البلجيكي تواجد ميلانو من أجل الاتفاق مع إنتر الذي سيصبح قادرا على إبرام التعاقدات بعد 30 يونيو بعد تنفيذ مطالب قوانين اللعب المالي النظيف.

ويجتمع لوكاكو مع المدير الفني أنطونيو كونتي بعدما كان قريبا من ضمه في صيف 2017 لصفوف تشيلسي، لكن البلجيكي فضّل الرحيل صوب مانشستر يونايتد.

المهاجم البالغ 26 عاما، سجل 42 هدفا في 96 مباراة مع الشياطين الحمر عقب انتقاله بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني.

انتقال لوكاكو لصفوف إنتر يفتح الباب أكثر لرحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي عقب رفض كونتي تدريبه بسبب مشاكله مع النادي الموسم المنصرم.

وينتظر إنتر سماع العروض المقدمة لقائد الفريق السابق الذي تم تجريده من شارة القيادة في فبراير الماضي بسبب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا.

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