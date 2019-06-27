صاحب هدف الفوز التاريخي أفضل لاعب في مباراة مدغشقر وبوروندي

الخميس، 27 يونيو 2019 - 18:44

كتب : هاني العوضي

مدغشقر

فاز ماركو إلايماهاريتا لاعب وسط مدغشقر بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بوروندي بعدما قاد بلاده لتحقيق انتصار تاريخي في أمم إفريقيا.

وحقق مدغشقر فوزا تاريخيا على بوروندي بهدف دون رد، ليكون الأول للمنتخب الملغاشي في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

منتخب مدغشقر يظهر لأول مرة أيضا في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

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وسجل ماركو إلايماهاريتا هدف فوز مدغشقر على بوروندي من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة التي تقام في ملعب الإسكندرية.

الفوز على بوروندي رفع رصيد مدغشقر إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية للبطولة ليقترب كثيرا من عبور الدور الأول.

وكان مدغشقر تعادل في المباراة الأولى له ضد غينيا بنتيجة 2-2.

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