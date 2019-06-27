خاص خبر في الجول - الأهلي يستبعد مواجهة ثنائي الدوري الإنجليزي في معسكر إسبانيا

الخميس، 27 يونيو 2019 - 13:47

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي استبعاد مواجهة ثنائي الدوري الإنجليزي وولفرهامتون وبورنموث بمعسكر إسبانيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد أبلغ شركة نون ستوب المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضا لملاقاة الفريق الأحمر.

كما قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلا من 4 من الشهر ذاته.

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وعلم FilGoal.com أن النادي سيستقر على حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليا.

ويعسكر الأهلي في إسبانيا الشهر المقبل قبل العودة مجددا لاستئناف مباريات الدوري المصري.

ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتاج الأحمر لـ 4 نقاط فقط لحسم لقبه الـ41.

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