فانتازي الدوري الإنجليزي - صلاح الأغلى والنني والمحمدي ضمن الأقل سعرا

موسم جديد ينتظره الجميع من الدوري الإنجليزي 2019-2020، بعد الإثارة والموسم الشاق الذي تابعه الجميع الذي انتهى بتتويج مانشستر سيتي باللقب.

ولعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" تعد أحد أهم الألعاب الافتراضية المرتبطة بمسابقة الدوري الأقوى في العالم.

كل ما عليك هو اختيار 15 لاعبا وما يحدث في أرضية الملعب ستحصل في مقابله على نقاط من أجل حصد الجوائز.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017-18 و2018-19 هو اللاعب الأغلى في نسخة الموسم المقبل.

ويتصدر صلاح القائمة للموسم الثاني على التوالي، إذ بدأ الموسم الماضي بقيمة 12 مليون لترتفع قيمته للموسم المقبل وتصبح 12.5

ليتفوق صلاح على رحيم سترلينج جناح ليفربول بقيمة 12، السنغالي ساديو ماني برصيد 11.5، البلجيكي كيفين دي بروين برصيد 9.5 في قائمة خط الوسط.

في مركز حراسة المرمى يتصدر الثنائي البرازيلي حارس ليفربول أليسون بيكر وإديرسون مورايش حارس مانشستر سيتي القائمة بقيمة 6 مليون.

ظهيرا ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون جاءا في صدارة قائمة أغلى المدافعين بقيمة 7 مليون.

بينما يتصدر سيرجيو أجويرو قائمة الأغلى في خط الهجوم بقيمة 12 مليون ومن خلفه الجابوني إيميريك بيير أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين لاعب توتنام بقيمة 11 مليون.

الجزائري رياض محرز تصل قيمته في اللعبة 8.5 مليون.

أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا عاد مجددا للظهور في اللعبة بعد غياب موسمين ليتواجد يقيمة 4.5 مليون.

فيما جاءت قيمة محمد النني لاعب وسط أرسنال بنفس قيمة أحمد المحمدي.

ويعد القيمة الأقل في اللعبة لشراء اللاعبين 4 مليون، إذ يتحتم عليك جمع فريق مكون من 15 لاعبا بقيمة 100 مليون في بداية الموسم.

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