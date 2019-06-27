رسميا - برشلونة يعلن تعاقده مع نيتو

الخميس، 27 يونيو 2019 - 11:10

كتب : FilGoal

نيتو

أعلن نادي برشلونة رسميا ضم نوربيرت نيتو حارس المرمى المنتقل من فالنسيا.

نيتو

النادي : برشلونة

برشلونة

ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن ضم فالنسيا لياسبر سيليسين من برشلونة مقابل 35 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

وكشف نادي برشلونة عن اتفاقه بضم نيتو مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين كمحفزات، لتكون الصفقة أشبه بالتبادلية.

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ولم يحدد بيان برشلونة على أي أساس سيتم تحديد قيمة الـ 9 ملايين يورو المحفزات.

وأعلن برشلونة ضم نيتو -29 عاما- لمدة أربعة مواسم ويشمل التعاقد بند يسمح باللاعب للرحيل مقابل دفع 200 مليون يورو كشرط جزائي.

وسبق لنيتو اللعب لأندية فيورنتينا ويوفنتوس وفالنسيا كما لعب مباراة دولية وحيدة مع منتخب البرازيل.

ويمتلك نيتو ثاني أفضل نسبة تصدي للكرات في الدوري الإسباني الموسم الماضي بنسبة 76% خلف يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد.

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