إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة أنجولا وموريتانيا.. وجريشة حكم رابع

الخميس، 27 يونيو 2019 - 17:09

كتب : بسام أبوبكر

إبراهيم نور الدين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري لمواجهة أنجولا وموريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدير الحكم المصري إبراهيم نور الدين اللقاء المقرر إقامته في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل على ملعب السويس بين أنجولا وموريتانيا.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه، بينما جهاد جريشة حكم رابع.

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ويعتبر ظهور إبراهيم نور الدين هو الظهور المصري الثاني في إدارة مباريات البطولة بعد أمين عمر حكم مواجهة غينيا ومدغشقر في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويتساوى منتخبا أنجولا وتونس في المركز الثاني برصيد نقطة لكل منهما بينما يتصدر المجموعة منتخب مالي بثلاث نقاط، ويتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بلا رصيد من نقاط.

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