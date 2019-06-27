اليوم الإفريقي – موقعة نارية في الدفاع الجوي.. وصراع رباعي بين الصغار للحاق بدور الـ16

في ملعب الدفاع الجوي وبالتحديد في السابعة مساء سنكون على موعد مع نهائي مبكر جدا جدا في كأس أمم إفريقيا 2019 السنغال تواجه الجزائر.

FilGoal.com يقدّم مباريات اليوم السابع لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

ولكن قبل مواجهة محاربو الصحراء وأسود التيرانجا ستكون هناك موقعة بين صغيرين يكافحان لكتابة التاريخ في الإسكندرية.

مدغشقر وبوروندي

في الرابعة والنصف مساء في ملعب الإسكندرية سيلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي.

منتخب نيجيريا ضمن تأهله لدور الـ16 بعدما حصد ست نقاط وغينيا تحتل المركز الثالث وفي جعبتها نقطة واحدة فقط.

أما مدغشقر فتحتل المركز الثاني بنقطة واحدة بعد التعادل مع غينيا في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما.

فيما كان منتخب بوروندي قريبا من كتابة التاريخ أمام نيجيريا وقريب من خطف التعادل قبل هدف متأخر في الدقيقة 77.

فوز مدغشقر سيحلق بها إلى النقطة الرابعة وتصبح قريبة جدا من حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 في مشاركتها الأولى في التاريخ في أمم إفريقيا.

أما بوروندي فالثلاث نقاط ستكون كفيلة بخطف المركز الثاني انتظارا لمباريات الجولة الثالثة من أجل كتابة التاريخ هي الأخرى في مشاركتها الأولى.

لقاء سيكون مثيرا جدا في شمال مصر.

السنغال والجزائر

وفي ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء سنكون على موعد مع أحد أقوى مباريات البطولة حينما يلتقي منتخب السنغال بمنافسه الجزائر.

رفقاء ساديو ماني ورياض محرز فازوا بنفس النتيجة في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما.

انتصار أي منهما مع تعادل كينيا وتنزانيا في مواجهتهما سيجعله يلحق بمصر ونيجيريا إلى دور الـ16 رسميا، أما أي نتيجة في المباراة الثانية فسيؤجل الحسم للجولة الأخيرة.

الموقعة النارية ستتكرر للمرة الثالثة على التوالي في أمم إفريقيا بعد 2015 و2017.

في 2015 في فاز منتخب الجزائر بهدفين دون رد سجل أحدهما رياض محرز وتأهل محاربو الصحراء لربع النهائي فيما ودعت السنغال البطولة من تلك المرحلة.

أما في 2017 فتعادلا إيجابيا بهدفين لكل منهما وتأهل المنتخب السنغالي لربع النهائي وودعت الجزائر من الدور الأول.

المثير في الأمر أن أي منتخب منهما يتأهل دائما يقصى في ربع النهائي فمن منهما يكسر اللعنة تلك المرة؟ وهل يتأهلان سويا في ظل احتمالية تأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الواحدة بعد إقامة البطولة بـ24 فريقا.

كينيا وتنزانيا

ختام اليوم سيكون في ملعب الدفاع الجوي بلقاء ناري آخر بين كينيا وتنزانيا في تمام العاشرة مساء.

الجريحان من الهزيمة في الجولة الأولى يطمعان لاستغلال تعثر أي من الجزائر أو السنغال للقفز إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خاصة وأن مباريات الجولة الثالثة ليست مضمونة أمام اثنين من كبار القارة.

كينيا تطمح في مشاركتها الخامسة في البطولة في تجاوز الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها وتحقيق الانتصار الثاني في البطولة بعد عام 2004.

أما تنزانيا فهي لم تحقق أي فوز في مشاركتها الوحيدة في عام 1980.

هذا اللقاء سيكون بمثابة كنز دفين لأي منهما إن أراد حجز بطاقة الدور التالي ولو عن طريق أفضل ثوالث.

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